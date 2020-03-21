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Распространение коронавируса нового типа

Кружковое движение НТИ запустило агрегатор ресурсов для онлайн-обучения

На портале вся информация собрана в трех основных разделах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило агрегатор Kruzhok.org, где собраны онлайн-ресурсы для дистанционного обучения и участия в кружках для школьников и студентов, которые из-за распространения коронавируса перешли на удаленное обучение. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе кружкового движения.

"Портал позволяет российским школьникам и студентам, перешедшим на онлайн-обучение из-за коронавируса, получить доступ к лучшим курсам, технологическим проектам и соревнованиям, удаленным стажировкам в технологических компаниях и стартапах. К сбору и структурированию информации может присоединиться каждый желающий", - сообщила пресс-служба.

На портале накапливается информация по трем основным разделам. Первый посвящен возможностям для онлайн-обучения. Здесь собираются данные о технологических кружках, которые на время перешли в онлайн, ресурсах для обучения вдали от школы и университета, материалы для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам, курсы по технологиям будущего - искусственному интеллекту, нейротехнологиям, интернету вещей, беспилотникам и прочее. Материалы бесплатные и структурированы по темам, возрастам и категориям, чтобы каждый пользователь от первоклассника до студента нашел для себя что-то интересное и полезное.

Второй блок посвящен практике и работе над совместными проектами. Кружковцы приглашают школьников и студентов участвовать в онлайн-челленджах, хакатонах и соревнованиях. Также здесь публикуются вакансии для обучающихся с предложениями пройти удаленную практику и стажировку в технологических компаниях и стартапах.

Отдельный раздел агрегатора посвятили пандемии. Школьники и студенты могут узнать статус работы школ и вузов в разных регионах: где образовательные учреждения закрыты, объявили каникулы, перешли на дистанционную работу или свободное посещение, а также получить информацию о вирусе, его распространении, обзор научных публикаций по теме.

"Сокращение очных контактов - это то, что каждый из нас может и должен сделать для борьбы с распространением коронавируса. Поэтому мы переориентировали наши ресурсы на информирование школьников, студентов и их родителей о способах дистанционного участия в кружках и, шире, дистанционного образования. <...> Наши соратники по всей России выкладывают на Kruzhok.org актуальную информацию о действующих кружках и курсах, редактируют страницы, размечают данные, и мы приглашаем всех присоединиться к этому общему делу - формированию кружкового движения", - процитировала пресс-служба слова лидера рабочей группы кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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