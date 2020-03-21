СМИ: с заразившегося коронавирусом аргентинца потребуют $700 тыс. за поездку на пароме

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 марта. /ТАСС/. Власти аргентинской столицы намерены потребовать компенсацию в размере $700 тыс. с аргентинца, который сел на паром из Уругвая, хотя, предположительно, знал, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

По версии правительства города, Лука Сингерман сел на паром в уругвайском городе Колония, зная, что он заражен новым коронавирусом. Когда власти были уведомлены, что аргентинец болен, было принято решение поместить всех 423 пассажиров судна, которые ехали вместе с ним, в карантин в столичных отелях.

Власти Буэнос-Айреса хотят подать в суд на Сингермана с требованием компенсировать средства, которые были потрачены на изоляцию остальных пассажиров парома. Кроме того, молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы за то, что он подверг опасности здоровье других людей.

Отец Сингермана утверждает, что его сын не знал, что болен, когда садился на паром. По его словам, молодой человек узнал о диагнозе, когда уже находился на судне, и сразу сообщил об этом капитану. "Он учился в Испании по обмену и, когда занятия были приостановлены, он решил вернуться с друзьями в Буэнос-Айрес. Сначала они все поехали домой к одному из них в Монтевидео, где после 14-дневного карантина им сделали тесты", - сказал отец Сингермана в эфире телеканала A24.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 158 заболевших, три человека умерли. С 20 по 31 марта в стране действует всеобщий карантин.