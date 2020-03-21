В Южной Корее коронавирусом заразились почти 8,8 тыс. человек

ТАСС, 21 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 147, достигнув 8799. За сутки умерли восемь человек, общее число летальных исходов достигло 102, сообщил в субботу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (69 новых случаев, всего - 6344), соседней провинции Кёнсан-Пукто (40 новых случаев, всего - 1243). В Сеуле зарегистрировано 15 новых случаев инфицирования, число заразившихся в столице достигло 314 человек.

По данным южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 379 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 2612 человек.