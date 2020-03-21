Российские военные помогли восстановить разрушенную боевиками мечеть на юге Сирии

ЭС-СУВЕЙДА /Сирия/, 21 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие и представители духовенства Сирии помогли местным жителям восстановить разрушенную террористами группировки "Исламское государство" (запрещена в России) мечеть Абу Хузейфа Аль-Номан в провинции Эс-Сувейда на юге страны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Террористы захватили северную часть провинции Эс-Сувейда в 2015 году. В деревне Абу-Харат они частично разрушили единственную в округе мечеть, мирные жители ушли на юг провинции, бросив свои дома. После того, как в конце 2019 года правительственные войска восстановили контроль над этой территорией, жители начали возвращаться в свои дома. Руководство ЦПВС совместно с одним из шейхов бедуинов обратились к главному муфтию Сирии Ахмеду Бадреддину Хассуну с просьбой помочь в восстановлении мечети. Он выделил на эти цели 3 млн сирийский лир.

"Командование российской группировки войск в Сирии и ЦПВС уделяет большое внимание возвращению жителей на места исконного проживания. Сегодня при поддержке верховного муфтия Сирии сделан первый шаг к этому", - сказал Журавлев.

По его словам, восстановить мечеть удалось за месяц. В церемонии открытия принял участие верховный муфтий Сирии, представители местных властей и общественности, религиозные деятели и жители, а также руководство ЦПВС. Хассун провел коллективную молитву, затем на церемонии открытия поблагодарил представителей российской группировки войск за содействие в восстановлении мечети, а также за помощь стране в борьбе с терроризмом и установлении мира. "Спасибо вам", - сказал он, обращаясь к Журавлеву.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон выразил уверенность, что вскоре жители вернутся на родную землю. "Планируется здесь восстановить школу, пробурить скважину, чтобы жители помнили, что ни правительство Сирии, ни командование российской группировки войск не забывает коренных жителей Сирии. Желаем всем жителям Сирии и, в частности, поселка Абу-Харат быстрее возвратиться на родную землю, воспитывать детей в любви к своей родине", - отметил руководитель ЦПВС.

Мир возвращается в Сирию

Представители ЦПВС посетили также древний христианский монастырь Сергия и Вакха (Саркиса и Бахуса) в городе Маалюля в 40 км от Дамаска и пообщались с настоятелем отцом Тауфиком. В 2013 году террористы запрещенной в России "Джебхат-ан-Нусры" напали на Маалюлю, население было вынуждено покинуть свои дома. Город был практически уничтожен, боевики сожгли большинство домов, а также монастырь. Как сообщалось, из святыни пропали древние иконы.

"В апреле 2014 года правительственные войска освободили Маалюлю и местное население начало возвращаться и отстраивать свои дома. Жителям помогали всем миром: и церковь, и благотворительные организации, и правительство. Большую помощь нам оказывают наши русские друзья, которые часто посещают нас, оказывают гуманитарную помощь малоимущим семьям и детям", - рассказал отец Тауфик.

По его словам, сейчас жизнь в городе вернулась на довоенный уровень, но возвратились не все люди - только треть населения. "Мы надеемся, что с помощью России война скоро закончится и мирная жизнь вернется на благословенную сирийскую землю, люди смогут вернутся к работе и зажить в мире и согласии", - поделился священник.

Маалюля - одно из немногих мест в мире, где живут носители арамейского языка, существующего с библейских времен. Храмовый комплекс города включает монастыри святого Сергия и святой Феклы и церковь святого Ильи. В прошлом году Россия передала церкви копию иконы священномучеников Сергия и Вакха, утраченной в период оккупации города боевиками.