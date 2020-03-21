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Распространение коронавируса нового типа

Хайнань в связи с пандемией отправил 100 тыс. масок резидентам острова, живущим за рубежом

Гуманитарный груз был доставлен в торговые палаты и представительства региона в Австралии, Малайзии и Японии

ХАЙКОУ /Китай/, 21 марта. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в связи с распространением нового коронавируса в мире направили 100 тыс. медицинских масок жителям острова, проживающим за рубежом. Об этом сообщила в субботу Хайнаньская широковещательная группа (HBG).

По ее данным, гуманитарный груз был доставлен в торговые палаты и представительства региона в Австралии, Малайзии и Японии. В материале отмечается, что подобная мера - жест доброй воли в ответ на содействие, оказанное проживающими за рубежом соотечественниками в период, когда Хайнань испытывал большую нехватку средств медицинской защиты.

Как сообщили местные власти, ранее провинция получила из-за рубежа от хайнаньцев, живущих в других странах, свыше 1,45 млн масок и более 48,5 тыс. специальных костюмов, а также денежные средства в размере 3,31 млн юаней ($465,8 тыс. по текущему курсу).

"Партком и правительство Хайнаня продолжат оказывать ответную помощь соотечественникам, проживающим за пределами Китая", - проинформировали в администрации острова.

Распространение коронавируса на Хайнане фактически прекратилось: в уездах и городах провинции уже более месяца как нет новых случаев заболевания пневмонией. Несмотря на стабильную ситуацию, власти региона сохраняют усиленные меры контроля: в Китае с каждым днем увеличивается число заразившихся, прибывающих из-за границы.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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