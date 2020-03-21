Главный пляж Сиднея закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса

СИДНЕЙ, 21 марта. /ТАСС/. Главный городской пляж Сиднея - Бондай-Бич - в субботу впервые в истории был закрыт для посетителей в качестве меры против распространения коронавируса. Как сообщили в мэрии, аналогичные решения будут приняты и в отношении других городских мест отдыха, если их посетители продолжат нарушать требования правительства о соблюдении дистанции между людьми.

Решение закрыть пляж последовало после обращения регионального министра полиции и чрезвычайных служб Дэвида Эллиота, сообщившего о большом количестве отдыхающих на Бондай-Бич в пятницу. По данным главы ведомства, несколько тысяч человек отправились в пятницу на пляж вопреки распоряжениям властей. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что "поведение жителей Сиднея было абсолютно неприемлемым" на фоне широкого распространения коронавируса в стране и масштабных усилий правительства по борьбе с ним.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу рекомендовал гражданам страны держаться на расстоянии 2 м друг от друга для профилактики распространения инфекции. Он также напомнил о правительственном запрете на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек на открытом воздухе и более 100 - в закрытом помещении.

К настоящему моменту на территории Австралии выявлено 1023 случая инфицирования новым коронавирусом. Более 40% зараженных зарегистрированы в крупнейшем городе страны - Сиднее. Первые случаи были выявлены в Мельбурне и Сиднее 25 января. В качестве меры против распространения вируса власти закрыли границы страны для всех иностранных граждан с 20 марта 2020 года.