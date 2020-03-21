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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: компания в США уволила китаянку, скрывшую факт заражения коронавирусом

В компании отметили, что поведение бывшей сотрудницы противоречит корпоративным ценностям организации

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Американская компания Biogen уволила китайскую сотрудницу по фамилии Ли за намеренное сокрытие информации о том, что она заражена новым коронавирусом. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"Ее поведение противоречит корпоративным ценностям нашей организации, в которой Ли больше не работает", - заявили в Biogen.

По данным портала, 37-летняя женщина, зная о том, что уже больна пневмонией, решила отправиться в КНР. Для того, чтобы усыпить бдительность таможни и пройти контроль на границе, она приняла жаропонижающий препарат. О своем заражении Ли проинформировала за несколько часов до посадки в Пекине.

В связи с нарушением местных норм законодательства, а также с предоставлением заведомо ложной информации на американской границе, против нее в Китае возбуждено уголовное дело. В КНР женщина прибыла вместе с сыном, а также мужем, у которого позднее медики тоже обнаружили коронавирус.

Рост числа "ввозных" случаев заражения в Пекине

Согласно официальной статистике, только за последние сутки в китайской столице зафиксировано 14 "ввозных" случаев заражения пневмонией. Половина инфицированных прибыла из Великобритании, остальные - из Испании, Нидерландов, Франции и США. В соответствии с установленными правилами, все приезжающие в Пекин из-за рубежа обязаны пройти двухнедельный карантин. Для этого власти специально оборудовали около 150 мест, куда привозят пассажиров.

Ранее представитель пекинской администрации сообщил, что всем помещаемым в изоляцию обеспечивается оптимальный комфорт. Они проживают в отдельных хорошо вентилируемых комнатах, куда им доставляют все необходимое.

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СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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