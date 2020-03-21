Президент Колумбии объявил о введении общенационального карантина до 13 апреля

БОГОТА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение ввести режим общенационального карантина до 13 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент страны Иван Дуке в обращении к нации.

"Мы приняли решение ввести обязательную профилактическую изоляцию для всех колумбийцев со следующего вторника, 24 марта, до понедельника, 13 апреля", - заявил Дуке, чье выступление транслировалось в Twitter администрации президента.

17 марта Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. 19 марта власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших в настоящее время составляет 158 человек.