{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

Под постоянным медицинским наблюдением в регионе находятся 2370 человек

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярском крае увеличилось с четырех до пяти человек. Об этом в субботу говорится в сообщении Минздрава региона.

"В стационаре Больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. По данным на вечер пятницы, заболевших было четверо. Информации о состоянии нового заболевшего пока нет.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

В регионе под непрерывным медицинским наблюдением находятся 2370 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России, по данным на пятницу, было зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Канада и США временно закрыли границу для необязательных поездок
По данным агентства Reuters, граница может быть закрыта до 20 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС