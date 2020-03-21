В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Красноярском крае увеличилось с четырех до пяти человек. Об этом в субботу говорится в сообщении Минздрава региона.
"В стационаре Больницы скорой медицинской помощи находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. По данным на вечер пятницы, заболевших было четверо. Информации о состоянии нового заболевшего пока нет.
В регионе под непрерывным медицинским наблюдением находятся 2370 человек.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России, по данным на пятницу, было зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.