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Распространение коронавируса нового типа

Более 340 россиян вылетели из Ташкента в Москву после введения карантина в Узбекистане

Рейс выполнял "Аэрофлот"

ТАШКЕНТ, 21 марта. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот" вылетел в субботу из Ташкента в Москву с еще одной группой россиян после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в целях борьбы с распространением коронавируса. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте, на этот раз эвакуировано 342 человека.

Ранее "Аэрофлот" уже осуществил три чартерных рейса из Ташкента в Москву, которыми эвакуировал 282, 188 и 323 россиянина соответственно.

"Четвертый по счету чартерный рейс "Аэрофлота" вылетел в Москву 21 марта в 08:08 по местному времени (06:08 мск) с 342 гражданами РФ на борту", - сказал представитель посольства. По его данным, в ближайшие дни планируется организация еще нескольких рейсов, так как обращения соотечественников об эвакуации продолжают поступать.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. На вечер пятницы число зараженных составило 33 человека.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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