В Крыму нашли ранее неизвестные фотографии отца тюркской журналистики Гаспринского

БАХЧИСАРАЙ, 21 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Неизвестные ранее фотографии основоположника тюркской и крымскотатарской журналистики Исмаила Гаспринского (1851-1914), относящиеся ко времени его работы в Таврической археологической комиссии в 1897 году, обнаружили специалисты его дома-музея в Бахчисарае, сообщила ТАСС директор музея Эльмира Абибуллаева.

В январе 2020 года Абибуллаева сообщала ТАСС, что в доме-музее приступили к подготовке издания фотоальбома к 170-летию со дня рождения Гаспринского, которое будут отмечать в марте 2021 года.

"В фондах Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника отобрано уже около 15 старых фотографий и негативов на стекле, ранее они были неизвестны. Снимки относятся примерно к 1897 году", - сообщила Абибуллаева.

По ее словам, в альбом войдет более 100 редких фотографий. Планируется включить и фото с визитов в Бахчисарай российских императоров, в их встрече принимал участие и Гаспринский. Большое количество его фото находится в частных коллекциях в Турции. Исследователи будут делать запросы и просить поделиться этими снимками.

В рамках подготовки к юбилею, напомнила Абибуллаева, крымские ученые совместно с Институтом истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан с 2016 года приступили к первому изданию полного собрания сочинений И. Гаспринского. В России ранее не выходило собраний сочинений Гаспринского. К 2025 году планируется издать 10 томов. Сейчас выпущено три, началась работа над четвертым.

Творчество Гаспринского

Гаспринский родился в Крыму, учился в Симферополе, Воронеже, Москве, Франции и Турции. С 1883 г. начал издавать первую крымскотатарскую газету "Терджиман - переводчик", которая долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в Российской империи. Издание, которое выпускал Гаспринский, доступным языком рассказывало о том, что заботило мусульман, популяризировало образование, науку и искусство.

"Творчество и дела этого просветителя, много сделавшего как для своего народа, так и для всего тюркского мира, только сейчас начинают полноценно изучать. Ранее о нем практически ничего не знали, его имя замалчивали", - сказала ТАСС исследователь творчества крымскотатарского просветителя, эксперт по этнической прессе Крыма, доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Наталья Яблоновская.

Бахчисарай, по ее словам, благодаря творчеству и подвижничеству Гаспринского, в конце XIX - начале XX превратился в один из культурных центров тюркского мира, наряду с Казанью и Баку. "Терджиман" имел подписчиков в Китае, Османской империи, Египте, Персии, на Балканах, во Франции, Швейцарии, США. Гаспринский начал издавать первые крымскотатарские журналы для женщин "Алеми нисван" и детей "Алеми субьян", юмористический "Ха-ха-ха".

Он был популяризатором науки, реформатором системы образования не только крымских, но и поволжских татар, инициатором создания Всероссийского союза мусульман. В 1879-1884 годы являлся городским головой Бахчисарая.