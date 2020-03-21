{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму нашли ранее неизвестные фотографии отца тюркской журналистики Гаспринского

Специалисты обнаружили около 15 снимков, относящихся примерно к 1897 году
Описание
© Сергей Павлив/ТАСС

БАХЧИСАРАЙ, 21 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Неизвестные ранее фотографии основоположника тюркской и крымскотатарской журналистики Исмаила Гаспринского (1851-1914), относящиеся ко времени его работы в Таврической археологической комиссии в 1897 году, обнаружили специалисты его дома-музея в Бахчисарае, сообщила ТАСС директор музея Эльмира Абибуллаева.

В январе 2020 года Абибуллаева сообщала ТАСС, что в доме-музее приступили к подготовке издания фотоальбома к 170-летию со дня рождения Гаспринского, которое будут отмечать в марте 2021 года.

"В фондах Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника отобрано уже около 15 старых фотографий и негативов на стекле, ранее они были неизвестны. Снимки относятся примерно к 1897 году", - сообщила Абибуллаева.

По ее словам, в альбом войдет более 100 редких фотографий. Планируется включить и фото с визитов в Бахчисарай российских императоров, в их встрече принимал участие и Гаспринский. Большое количество его фото находится в частных коллекциях в Турции. Исследователи будут делать запросы и просить поделиться этими снимками.

В рамках подготовки к юбилею, напомнила Абибуллаева, крымские ученые совместно с Институтом истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан с 2016 года приступили к первому изданию полного собрания сочинений И. Гаспринского. В России ранее не выходило собраний сочинений Гаспринского. К 2025 году планируется издать 10 томов. Сейчас выпущено три, началась работа над четвертым.

Творчество Гаспринского

Гаспринский родился в Крыму, учился в Симферополе, Воронеже, Москве, Франции и Турции. С 1883 г. начал издавать первую крымскотатарскую газету "Терджиман - переводчик", которая долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в Российской империи. Издание, которое выпускал Гаспринский, доступным языком рассказывало о том, что заботило мусульман, популяризировало образование, науку и искусство.

"Творчество и дела этого просветителя, много сделавшего как для своего народа, так и для всего тюркского мира, только сейчас начинают полноценно изучать. Ранее о нем практически ничего не знали, его имя замалчивали", - сказала ТАСС исследователь творчества крымскотатарского просветителя, эксперт по этнической прессе Крыма, доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Наталья Яблоновская.

Бахчисарай, по ее словам, благодаря творчеству и подвижничеству Гаспринского, в конце XIX - начале XX превратился в один из культурных центров тюркского мира, наряду с Казанью и Баку. "Терджиман" имел подписчиков в Китае, Османской империи, Египте, Персии, на Балканах, во Франции, Швейцарии, США. Гаспринский начал издавать первые крымскотатарские журналы для женщин "Алеми нисван" и детей "Алеми субьян", юмористический "Ха-ха-ха".

Он был популяризатором науки, реформатором системы образования не только крымских, но и поволжских татар, инициатором создания Всероссийского союза мусульман. В 1879-1884 годы являлся городским головой Бахчисарая.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Шаманы в Сибири проводят обряды против распространения коронавируса
Эти обряды приурочили к весеннему равноденствию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС