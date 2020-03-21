Российские туристы за границей из-за ситуации с коронавирусом ищут пути домой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса за рубежом осложнила возвращение российских туристов на родину. Как сообщили корреспондентам ТАСС жители разных регионов РФ, им ежедневно приходится сталкиваться с незапланированными тратами, трудностями с жильем, питанием и лекарствами, друг друга они поддерживают в специально созданных чатах. По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, около 9 тыс. россиян ждут разрешения вопроса с возвращением на родину из-за рубежа.
Египет, Марокко и Эквадор
Не смогли выехать из Египта, который закрыл границы 19 марта, 15 дайверов из томского клуба Ultra Dive. Как рассказал ТАСС один из членов клуба Владимир Копасов, последнюю неделю они провели в открытом море и не получали сообщения об отмене рейсов и закрытии границ из-за пандемии, лишь в пятницу узнав об этом. Сейчас туристы из Сибири ищут возможности уехать хотя бы в страны СНГ, однако пока получают отказы.
"Мы на яхте, возле Хургады. Ведем переговоры, чтобы остаться на борту до выяснения ситуации. В консульство звонили, нам ответили: проживание за свой счет до 31 марта, ждите информацию, по возможности выбирайтесь самостоятельно, вас таких много", - сообщил ТАСС Копасов.
Туристка из Казани Валентина рассказала, что вместе с мужем прилетела 9 марта в Марокко, а 16 марта отменили их рейс. По ее данным, из-за пандемии здесь закрываются кафе и даже заведения общепита на заправках, многих российских туристов отказываются принимать в отелях, в подобной ситуации около 450 человек.
"Кому-то удалось найти квартиру с возможностью готовить нормальную еду, мы пока не знаем, как будем питаться в отеле, так как там только завтрак. Сообщили, что завтра за продуктами можно будет выйти только по распечатанному заявлению на французском языке. Что происходит у других туристов, застрявших в Марокко: кого-то выселяют из отелей, у кого-то заканчиваются лекарства. Местное посольство пока только собирает данные, вчера мне звонили, спрашивали, в каком городе мы находимся", - добавила она.
В похожей ситуации оказался турист из Санкт-Петербурга Анатолий Трифонов, который вместе с подругой сейчас находится в Касабланке. "Все было рассчитано до рубля. Сейчас мы уже в долгах и начинаем худеть, так как экономим на еде. Про реальные возможности вернуться мне не известно, нам не дают абсолютно никакой информации или помощи", - отметил он.
Эквадор не могут покинуть более 30 россиян, рассказали новосибирцы Галина и Александр Мачульские, здесь действует комендантский час. "Люди раскиданы по стране, но в чате стараемся друг друга поддерживать. Сейчас есть информация про семь рейсов до Европы, на которые можно попробовать попасть. У нас и еще у нескольких людей получилось купить билеты до Амстердама, надеемся на вылет 25 марта", - уточнила Галина.
Филиппины и страны Европы
Светлана Радионова из Нижневартовска отдыхала вместе с подругой на острове Себу (Филиппины), туристки должны были улететь внутренним рейсом до Манилы, а затем через Вьетнам - в Россию. 13 марта они узнали, что аэропорт Манилы не принимает международные рейсы, а 14 марта авиакомпания известила их об отмене рейса Себу - Манила. Чтобы не опоздать на самолет до Вьетнама, женщины вынуждены были купить билеты до города Кларк, а оттуда на автобусе добраться до Манилы. Для них история закончилась положительно - рейс во Вьетнам не был отменен.
Светлана рассказала, что местные отдыхающие организовали группу в мессенджере, где обсуждают проблемы, связанные с вылетом на родину. По ее словам, на данный момент Посольство РФ в Республике Филиппины взяло ситуацию на контроль и организовало размещение граждан, в отелях они живут за свой счет. Решается вопрос о том, чтобы вывезти их спецбортом из Москвы.
По ее сведениям, сейчас на острове Себу находится около 150 россиян, на острове Самал - 30, на острове Боракай - 150, на Бохоле - 66, эта информация размещается на странице Facebook, специально созданной посольством. Однако еще несколько десятков человек, с которыми туристки общаются в мессенджере, заявляют, что их в этих списках нет.
До 400 звонков от россиян, оказавшихся за границей, в том числе на личном транспорте, принимает ежедневно горячая линия регионального информационного центра по туризму в Калининграде. "У нас обращений очень много - по 300-400 в день, но к нам обращаются не только жители Калининградской области, звонят жители Москвы, Санкт-Петербурга", - сообщила ТАСС директор центра Галина Офицерова.
По ее словам, есть люди, которые оказались в Германии, оставили там свои машины и вернулись в РФ самолетами, есть те, кто отправился в Европу на автомобиле и интересуются возвращением в РФ через Калининград. "В Литве транзитный коридор до 00:00 23 марта по литовскому времени (01:00 мск), и граждане могут вернуться в Калининград через ее территорию. Тем, кто оказался в Германии, мы рекомендуем до конца дня 22 марта воспользоваться паромом, который продолжает работать на линии Киль - Клайпеда, и дальше отправляться в Россию", - пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что с 00:00 23 марта транзит через Литву прекратится.
Оставшиеся в Варшаве туристы смогут воспользоваться автобусом до Минска, а уже оттуда добраться до России. До 23 марта продолжает действовать авиасообщение между европейскими столицами и Москвой, граждане пока могут воспользоваться этой возможностью, чтобы добраться до своего региона через Москву.