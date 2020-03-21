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Лукашенко поздравил Лаврова с юбилеем

Профессиональный путь главы МИД РФ - образец дипломатического мастерства, отметил белорусский лидер

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем, отметив, что его деятельность является образцом истинного дипломатического мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в субботу.

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"Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству, - говорится в поздравлении. - На посту министра иностранных дел в течение многих лет вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства".

Лукашенко подчеркнул авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Белоруссии, который он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога. "Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами", - отметил Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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