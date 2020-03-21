Лукашенко поздравил Лаврова с юбилеем

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем, отметив, что его деятельность является образцом истинного дипломатического мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в субботу.

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом".

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом". Высказывания Сергея Лаврова

"Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству, - говорится в поздравлении. - На посту министра иностранных дел в течение многих лет вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства".

Лукашенко подчеркнул авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Белоруссии, который он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога. "Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами", - отметил Лукашенко.