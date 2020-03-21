Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 стран, ожидается поставка еще в три страны, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны - члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, благодаря отечественным тест-системам ранее первые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

"Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире", - добавили в ведомстве.