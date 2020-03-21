Шаманы в Сибири проводят обряды против распространения коронавируса

ТАСС, 21 марта. Шаманы в Сибири приурочили к весеннему равноденствию обряды о благополучии человечества и просят защитить людей от болезней, остановив распространение коронавируса нового типа. Об этом сообщили ТАСС представители религиозных и общественных организаций в Туве, Бурятии и Алтайском крае.

На горе в Кызыле ранним утром в субботу обряд был проведен шаманами Кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен - Дух Медведя". "В 06:00 (2:00 мск) обряд мы провели. Рядом с Кызылом есть гора, там делали, шаманов много было. Результат будем ждать", - рассказал ТАСС верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Шаманы Алтайского края в субботу начали трехдневный обряд против распространения коронавируса. По словам председателя общественной организации "Союз национальных культур Алтайского края" шамана Артема Игнатенко, сегодняшний день благоприятен для ритуала, который объединил шаманов разных возрастов.

"Сейчас мы обряд этот проводили. Проводим на трех точках на трех священных горах, где стоят великие бубны и [шаманы] трех возрастов - старик, среднего [возраста] и молодые [люди]. Надо три дня совершать обряд", - сказал он.

Религиозная организация шаманов "Тэнгэри" в Ула-Удэ в ходе еженедельных обрядов обращается к духам с просьбой защитить людей от болезней, в том числе и коронавируса. "Каждую неделю в выходные мы проводим обряды-поклонения, четыре раза в месяц. Каждую неделю мы просим за благо, чтобы люди не болели, были здоровы, благополучны, просим этого у божеств. Одна из просьб - остановить коронавирус", - рассказала ТАСС представитель "Тэнгэри" Людмила Андрианова.