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Распространение коронавируса нового типа

Первые дела возбудили на Ставрополье из-за нарушения режима самоизоляции

Предварительные тесты показали, что коронавирус есть у 12 человек

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов привлекают к ответственности жителей Ставрополья, нарушивших установленный режим самоизоляции после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран. В регионе возбуждены первые дела из-за подобных нарушений, сообщил в субботу журналистам зампредседателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Юрий Скворцов.

По данным Минздрава региона, предварительные тесты показали положительный результат на наличие коронавируса в Ставропольском крае у 12 человек. Пробы для подтверждения направили в научный центр "Вектор" в Новосибирск. Под наблюдением в режиме самоизоляции находятся порядка 300 человек. Тесты на коронавирус проведены более 1,2 тыс. человек после госпитализации врача, которая стала первой пациенткой в регионе, доставленной в больницу с подозрением на наличие коронавируса.

"[За нарушение периода самоизоляции] предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера. Да, уже есть возбужденные дела", - сказал он, не уточнив детали и количество зафиксированных нарушений.

По словам Скворцова, каждый прибывающий в регион человек берется на контроль. "Нам приходит информация о всех прибывших лицах в край, в том числе и иностранцах. Мы знаем место проживания каждого человека, им всем нужно провести самоизоляцию", - сказал представитель координационного совета.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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