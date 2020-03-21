Лавров рассказал о главной задаче настоящего дипломата

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Основная задача дипломатии - умение слышать собеседника. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести в субботу" в рамках специального репортажа к юбилею министра.

Лавров вспомнил, что начинал свою дипломатическую карьеру на Шри-Ланке помощником посла СССР Рафика Нишанова. "Он мудрый человек, - отметил министр, отвечая на вопрос, какие профессиональные навыки он смог почерпнуть у своего начальника в то время. - Заветы не сформулируешь, но он всем своим поведением, деятельностью, работой, общением с иностранными коллегами показывал, что такое дипломатия. Обходительный, никогда, ничем, даже полунамеком, никого не задевает, не обижает, всегда подчеркивает, что он слышит собеседника. Если в своем ответном слове человек вспоминает о мельчайших деталях, это уже означает, что он слушает и слышит".

Министр вспомнил и об особенностях работы на Шри-Ланке. "Из ярких воспоминаний был такой интересный эпизод. В мой кабинет в старом здании вползла маленькая гадюка, - рассказал он. - Кондиционеры там были врезаны в стену, был какой-то зазор, туда эта змейка и заползла. Но мы быстро ее нейтрализовали. Потом стали специально обходить все кабинеты на предмет зашпаклевывания всех щелей".

Из других запоминающихся деталей Лавров вспомнил посещение места на острове, которое называется "Конец света". "По преданию, туда был изгнан из рая Адам, - пояснил глава МИД РФ. - На острове много интересных мест. Если есть возможность, от души рекомендую провести здесь время".

Лавров 21 марта отмечает 70-летний юбилей. Пост министра иностранных дел он занимает с 2004 года. На Шри-Ланке будущий глава российского внешнеполитического ведомства трудился в 1972-1976 годах.