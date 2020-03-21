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Распространение коронавируса нового типа

Польская делегация посетит Смоленск в годовщину крушения Ту-154М в сокращенном составе

В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет содействие польской делегации

ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Польши готовятся отправить делегацию в Смоленск на десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М и 80-ю годовщину катынской трагедии, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса нового типа. Однако состав делегации будет сокращен, сообщил в субботу в эфире радиостанции RMF лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Число людей, которые должны поехать, было сильно ограничено. Изначально должно было быть четыре самолета, а сейчас один", - сказал он, еще раз подтвердив, что сам планирует поехать.

По его словам, сложности могут возникнуть из-за того, что Россия из-за распространения коронавируса закрыла границы для иностранцев. "На данный момент мы еще не знаем, будут ли они готовы открыть ее для делегации", - сказал Качиньский, подчеркнув, что "подготовка ведется".

Ранее о планах посетить РФ в связи с траурными годовщинами проинформировал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не поедет. В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля польской делегации необходимое содействие.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

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РоссияПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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