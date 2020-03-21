Британия и ООН назвали важной помощь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считают важным оказание помощи развивающимся странам в борьбе с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора Джонсона с генсеком ООН.

"Они согласились с необходимостью дать глобальный ответ на глобальный вызов и координировать усилия стран для того, чтобы остановить распространение вируса и ограничить экономические последствия для наших граждан. Они подчеркнули важность дальнейшего финансирования проектов разработки вакцины и оказания поддержки системам здравоохранения развивающихся стран", - сказано в документе.

На Даунинг-стрит подчеркивают, что Соединенное Королевство уже вложило £241 млн ($281 млн по текущему курсу) в международные усилия по борьбе с коронавирусом и рассматривает вопрос о необходимости дальнейшего выделения средств.