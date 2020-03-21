В Финляндии могут ограничить передвижение внутри страны

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Финляндии могут ввести ограничения на передвижение внутри страны - между столичным регионом и остальными частями республики - если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом сообщила в субботу в эфире телеканала Ule1 премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Сейчас ограничения для столичного региона Уусимаа неактуальны, но мы каждый день отслеживаем ситуацию. Если ситуация в Уусимаа так сильно ухудшится, что ограничительные меры понадобятся, правительство подготовит постановление по их введению и направит для рассмотрения в парламент", - сказала премьер.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло в пятницу до порядка 450, за сутки увеличившись на несколько десятков. Большинство случаев зафиксировано в столичном регионе.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.