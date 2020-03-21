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Распространение коронавируса нового типа
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Премьер Казахстана предложил особый режим для возвращающихся казахстанцев и россиян

Аскар Мамин обсудил это в ходе телефонного разговора с главой правительства России Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе телефонного разговора с главой правительства России Михаилом Мишустиным предложил создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территории двух стран. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров Казахстана.

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По ее данным, премьер республики провел телефонные разговоры с Мишустиным, а также руководителями правительств Узбекистана Абдуллой Ариповым, Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым и Таджикистана Кохиром Расулзодой. Главы кабинетов министров обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и защите населения, в том числе вопросы возвращения граждан на родину.

"Так, в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в беседе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным предложил создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе переговоров главы правительства Казахстана с премьерами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана обсуждались актуальные вопросы водно-энергетического сотрудничества в вегетационный период, а также обеспечения грузовых перевозок через государственную границу Казахстана в условиях режима чрезвычайного положения.

В пятницу в ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В Казахстане на сегодняшний день из 53 заразившихся 22 находятся в стационарах Алма-Аты, 28 - в Нур-Султане, двое - в Караганде и один в Алма-Атинской области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар УзакпаевичРаспространение коронавируса нового типа
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