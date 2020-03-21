Лукашенко поручил КГБ жестко разобраться с распространителями фейков о коронавирусе

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства Комитета госбезопасности жестко пресекать действия распространителей лживой информации о якобы имеющих место смертях от коронавируса. Об этом он заявил в субботу на совещании с правительством страны.

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"Валерий Павлович (глава КГБ Валерий Вакульчик - прим. ТАСС), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава государства сообщил, что ему докладывают "по каждому случаю похожих смертей". "Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику. Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?" - подчеркнул Лукашенко.

Поводом для критики со стороны Лукашенко послужила информация о том, что якобы в Витебске от коронавируса умерла женщина. Эту информацию опроверг Минздрав страны.