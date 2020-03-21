Самолеты "Аэрофлота" начнут вывозить россиян из Молдавии 21 марта

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Заблокированных в Молдавии российских граждан начнут вывозить с 21 марта самолетами "Аэрофлота". Об этом сообщила в субботу пресс-служба посольства РФ в Молдавии.

"21 марта планируется организация двух рейсов авиакомпании "Аэрофлот", которые вывезут пассажиров, купивших билеты на рейсы "Аэрофлота" и S7. Пассажирам других авиакомпаний и лицам без билетов будет предложено приобрести билеты в кассе "Аэрофлота" в аэропорту [Кишинева]", - говорится в сообщении. Как отмечает дипломатическое представительство, ведется работа по организации дополнительных рейсов в Молдавию, которая закрыла границы и приостановила авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Для посадки чартерных самолетов в аэропорту Кишинева необходимо разрешение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии.

Ранее заведующий консульским отделом в посольстве РФ Виталий Богданов сообщил ТАСС, что из Молдавии в связи с закрытием границ не могут вернуться более 300 россиян. Во вторник в республике было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. В стране не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться дома.

На сегодняшний день в Молдавии подтверждено 66 случаев заражения новым коронавирусом. Однако власти страны готовятся к экстремальному сценарию, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. В связи с этим оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.