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Распространение коронавируса нового типа

Объединенная российская киносеть закрыла 22 кинотеатра из 78

В 35 кинотеатрах действуют ограничения по количеству мест в рамках одного сеанса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объединенная сеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе объединенной сети.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса ранее подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. Подобные постановления об ограничении числа участников мероприятий вышли в российских регионах.

"На сегодняшний день закрыто 22 кинотеатра из 78, входящих в объединенную сеть. В 35 действуют ограничения по количеству мест в рамках одного сеанса (вне зависимости от количества мест в зале)", - рассказали в пресс-службе.

Согласно постановлению губернатора Московской области от 19 марта и после консультаций с администрацией региона и партнерами-собственниками торговых центров "Мега" руководством объединенной киносети было принято решение о временном закрытии с 20 марта кинотеатров в торговых центрах (ТЦ) "Мега Химки", "Мега Белая Дача", также это коснулось кинотеатра в ТЦ "Мега Теплый стан", расположенного в Москве. В пресс-службе добавили, что данные ограничения являются необходимыми, но носят временный характер и будут действовать до 12 апреля.

"В Москве кинотеатры объединенной сети вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа. Так, на любой сеанс любого фильма и формата можно будет приобрести, как через онлайн-каналы продаж, так и офлайн (кассы кинотеатров), не более 50 билетов. Данные ограничения являются необходимыми, но носят временный характер и будут действовать до 10 апреля", - добавили в пресс-службе и подчеркнули, что безопасность гостей киносети - одна из приоритетных задач.

До 10 апреля приостановлены коммерческие показы в кинотеатрах сети в Воронеже, в Набережных Челнах - до 15 апреля, в Санкт-Петербурге и Калининграде - до 30 апреля. Накануне сеть "Каро" также объявила, что приостанавливает деятельность своих кинотеатров в Санкт-Петербурге и Калининграде в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. О возобновлении работы кинотеатров будет объявлено дополнительно.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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