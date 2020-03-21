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Путин отметил талант художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля

Президент подчеркнул, что мероприятие играет большую роль в упрочении международного гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям VII Международного фестиваля искусств Транссибирский арт-фестиваль. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что общественная и культурная жизнь российских регионов активно развивается, обогащается яркими, интересными проектами - такими как Транссибирский арт-фестиваль, вдохновителем и бессменным художественным руководителем которого является Вадим Викторович Репин. Во многом благодаря его таланту и поистине неиссякаемой созидательной энергии арт-фестиваль всегда проходит с огромным успехом, славится насыщенной концертной, гастрольной программой, предоставляет своим гостям прекрасную возможность познакомиться с громкими мировыми премьерами и произведениями классического репертуара в исполнении музыкальных коллективов, признанных звезд и молодых, начинающих артистов из разных стран", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что фестиваль играет большую роль в упрочении международного гуманитарного сотрудничества, а также в укреплении дружбы и взаимопонимание между людьми.

Транссибирский арт-фестиваль, основанный и возглавляемый российским скрипачом Вадимом Репиным, проводится с 2014 года. VII Транссибирский арт-фестиваль открывается 21 марта в Новосибирске. События российской части форума, которые, как ранее планировалось, должны были пройти по 18 апреля в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, будут скорректированы. Международная программа VII Транссибирского арт-фестиваля будет перенесена на сентябрь 2020 года из-за коронавируса.

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Путин, Владимир Владимирович
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