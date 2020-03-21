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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 2,7 тыс.

Общее количество заболевших в ФРГ составило 16,6 тыс.

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 2705. Такие данные привел в субботу утром в ежедневной сводке институт имени Роберта Коха .

Общее число заразившихся в ФРГ составляет 16,6 тыс. Накануне вечером телеканал N-tv со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, давал цифру почти в 20 тыс. Дело в том, что те же самые сведения из разных регионов поступают в институт Коха с некоторой задержкой и поэтому изо дня в день отстают от данных СМИ.

От последствий коронавируса в ФРГ умерли 47 человек, говорится в сводке института.

Эпицентрами распространения коронавируса в стране остаются Северный Рейн - Вестфалия, Баден - Вюртемберг и Бавария.

16 марта кабмин Германии объявил о существенном ограничении общественной жизни в стране: закрыты почти все общественные места, бары, клубы, музеи, кинотеатры. Правительство запрещает необязательные поездки по стране. Цель - всеми средствами замедлить распространение инфекции, чтобы больницы не оказались переполненными.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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