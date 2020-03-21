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Распространение коронавируса нового типа
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Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Это связано с распространением нового коронавируса

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья", - написал он в Facebook.

Ранее в субботу Аваков сообщал, что власти Украины в ближайшее время по всей стране значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией. Глава МВД высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением "критически важных" для государства. Часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.

Первый на Украине случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах 3 марта у мужчины, который прибыл из Италии. По данным Минздрава, в стране подтвержден 41 случай заражения, умерли трое заболевших, один пациент выздоровел.

 

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичРаспространение коронавируса нового типа
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