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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Россия эффективнее отреагировала на распространение коронавируса, чем Европа

Австрийская газета Der Standard отмечает, что российские органы безопасности действовали решительнее, чем власти ЕС

ВЕНА, 21 марта. /ТАСС/. России удается сдержать число заразившихся новым коронавирусом на низком уровне, в то время как Европа погружается в кризис. Это доказывает эффективность проводимых там мероприятий против распространения эпидемий. С такой оценкой выступила в субботу австрийская газета Der Standard.

Как пишет издание, Россия, которую Запад всегда недооценивал, лучше справляется с ситуацией вокруг распространения коронавируса, чем европейские государства. Так, в РФ зарегистрировано только около 250 случаев заражения вирусом, когда в Италии, Германии, Франции и Австрии счет идет на тысячи. То есть в целом в России гораздо меньшее число зараженных, чем в Западной Европе, указывается в статье.

"Причин для этого есть много. С самого начала российские органы безопасности действовали решительнее, чем власти ЕС: в конце января была закрыта граница с Китаем протяженностью в 6 тыс. км и прекращено железнодорожное сообщение. 1 февраля сильно сократилось авиасообщение. С тех пор аэропорт Шереметьево стал единственной "лазейкой" для прилетающих из Китая. А с 20 февраля полностью введен запрет на въезд для китайцев в Россию", - пишет "Штандард".

Газета также подчеркивает, что в России не обошлось и без удачи. До закрытия границы в стране были зафиксированы только два заболевших гражданина Китая, которых по отдельности поместили в карантин в Сибири, в результате чего они никого не заразили. "Поразительно, что не последовало других заражений", - пишет автор статьи. В итоге у России появилось преимущество по времени для введения мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса. При этом в дальнейшем власти Москвы ввели карантин для всех прибывающих из стран с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, отмечает издание, система противодействия эпидемии в России основана на успешном опыте СССР. "Советские врачи действительно имели опыт борьбы со сложными заболеваниями легких. В частности, в борьбе с туберкулезом им удалось добиться больших успехов и свести к минимуму распространение и смертность", - заключает издание.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
АвстрияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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