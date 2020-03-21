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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Челябинской области

Заболевший житель Миасса вернулся из Испании

ТАСС, 21 марта. Медики выявили первого жителя Челябинской области, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию", - написал он.

Текслер отметил, что у челябинца сразу по приезде взяли анализы, он был изолирован. "Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме", - добавил он.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьРаспространение коронавируса нового типа
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