Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Челябинской области

ТАСС, 21 марта. Медики выявили первого жителя Челябинской области, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию", - написал он.

Текслер отметил, что у челябинца сразу по приезде взяли анализы, он был изолирован. "Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме", - добавил он.