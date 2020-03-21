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Распространение коронавируса нового типа

В Киргизии вводится режим чрезвычайной ситуации

Он будет действовать с 22 марта

БИШКЕК, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал в субботу постановление об объявлении режима чрезвычайной ситуации на территории всей республики. Об этом корресподенту ТАСС сообщили в Республиканском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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"Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции премьер-министр подписал постановление о введении с 22 марта режима чрезвычайной ситуации по всей республике", - заявил представитель штаба. По его словам, в субботу состоялось заседание Совета безопасности страны, в ходе которого премьер-министру было рекомендовано объявить режим ЧС в Киргизии сроком на один месяц с 22 марта 2020 года.

На сегодняшний день в Киргизии зарегистрировано 12 больных коронавирусом. В трех районах, на территории которых они проживают, 18-20 марта местными властями была объявлена чрезвычайная ситуация.

Теги
КиргизияРаспространение коронавируса нового типа
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