В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 521

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло до 521, за сутки увеличившись на 71. Об этом сообщил в субботу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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"В Финляндии к настоящему моменту зафиксирован 521 случай заражения", - говорится в сообщении. В пятницу насчитывалось около 450 случаев.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Кроме того, запрещено собираться в группы из более чем 10 человек.