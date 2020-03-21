Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки - с 18 до 35. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.