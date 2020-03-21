Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки - с 18 до 35. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказали в штабе.
Уточняется, что заразившиеся прибыли рейсами SU 2595 Мюнхен - Москва (7 марта), S7 3586 Верона - Москва (8 марта), LH 1452 Франкфурт-на-Майне - Москва (9 марта), SU 2403 Рим - Москва (14 марта), SU 2381 Женева - Москва (14 марта), SU 2385 Женева - Москва (15 марта), SU 205 Пекин - Москва (17 марта).
"Если вы прибыли данными рейсами, вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг, или обратиться в скорую