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Распространение коронавируса нового типа

Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

По информации регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все новые заразившиеся прибыли в Россию из-за границы - из Германии, Италии, Швейцарии и Китая
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки - с 18 до 35. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказали в штабе.

Уточняется, что заразившиеся прибыли рейсами SU 2595 Мюнхен - Москва (7 марта), S7 3586 Верона - Москва (8 марта), LH 1452 Франкфурт-на-Майне - Москва (9 марта), SU 2403 Рим - Москва (14 марта), SU 2381 Женева - Москва (14 марта), SU 2385 Женева - Москва (15 марта), SU 205 Пекин - Москва (17 марта).

"Если вы прибыли данными рейсами, вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг, или обратиться в скорую

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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