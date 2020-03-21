Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 1,2 тыс. человек

МАДРИД, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом увечилось в Португалии за день с 1020 до 1280 человек. Об этом сообщила в субботу газета "Publico".

По последним данным, в стране зафиксировано 12 летальных исходов. В среду вечером власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, однако по истечении этого срока оно может быть продлено.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.