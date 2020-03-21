Президент Словакии утвердила правительство Игоря Матовича

ПРАГА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в субботу правительство республики во главе с премьер-министром Игорем Матовичем, возглавляющим добившееся наибольшего успеха на состоявшихся в стране 29 февраля текущего года парламентских выборах центристское политическое движение "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). Церемонию, которая прошла во дворце главы государства в Братиславе, транслировало Словацкое телевидение.

"Клянемся в верности Словакии", - произнесли слова присяги премьер и члены нового кабинета министров.

В правительство, кроме ОЛНЛ, вошли правоцентристское движение "Мы - семья", либеральная партия "Свобода и солидарность" и возглавляемая экс-президентом Словакии Андреем Киской либерально-консервативная партия "За людей". Кабмин опирается на поддержку большинства депутатов 150-мандатного парламента страны.