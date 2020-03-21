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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции почти 39 тыс. человек оштрафовали за нарушение карантинных мер

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции со вторника по пятницу выписали 38994 штрафа за нарушение карантинных мер. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

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"Проведено 867695 проверок, 38994 человека оштрафованы со вторника по пятницу", - говорится в сообщении.y

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

За невыполнение указанных мер предписан штраф в размере до €135.

По данным на вечер пятницы, число заразившихся коронавирусом во Франции выросло за сутки с 10995 до 12612, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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