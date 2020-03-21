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Распространение коронавируса нового типа
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В Сингапуре коронавирус подтвердился у гражданки России

В местном Минздраве сообщили, что она была заражена вирусом, находясь в Индии

СИНГАПУР, 21 марта. /ТАСС/. Минздрав Сингапура сообщил об инфицировании гражданки России коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

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"Гражданка РФ была заражена вирусом, находясь в Индии", - сообщили в ведомстве. "Тест на коронавирус был подтвержден 20 марта", - добавили в Минздраве. "36-летняя женщина, работающая в Сингапуре, госпитализирована в государственную больницу КК Hospital", - уточняется в заявлении.

Кроме того, как отмечается в сообщении, "на сегодняшний день в Сингапуре выявлено 47 новых случаев коронавируса, большинство были инфицированы, находясь за рубежом". По данным ведомства, "39 человек заразились во время поездок в Австралию, страны Европы, а также государства Юго-Восточной Азии". Таким образом, общее число инфицированных в республике достигло 432, 140 пациентов полностью выздоровели. Вместе с тем, как сообщили в субботу представители Минздрава, двое скончались.

Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы. Правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок за рубеж. Кроме того, с 20 марта все прибывающие в страну должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

Теги
СингапурРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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