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Распространение коронавируса нового типа

Около 50 тыс. организованных туристов вернулось в Россию за неделю

Также вернулось еще несколько десятков тысяч, которые являются индивидуальными путешественниками

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. клиентов туроператоров и несколько десятков тысяч самостоятельных путешественников вернулись в РФ за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в субботу в интервью передаче "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

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"За неделю вернулось порядка 50 тыс. туристов, которые путешествуют через туроператоров, и еще несколько десятков тысяч, которые являются индивидуальными путешественниками", - сказала она.

Глава Ростуризма напомнила находящимся за рубежом туристам о необходимости поддерживать контакт со своим туроператором, а индивидуальным путешественникам - сообщить о себе в ближайшее дипломатическое представительство РФ и держать связь с авиакомпанией.

"Мы всех вывезем, всех вернем домой. Обещаем", - резюмировала Догузова.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам надо обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. По информации ведомства, опубликованной в среду, за рубежом находились 100 тыс. организованных туристов из РФ.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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