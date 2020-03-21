Путина поздравил митрополита Филарета с 85-летием

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев передал поздравительную телеграмму от российского президента Владимира Путина митрополиту Филарету, почетному Патриаршему Экзарху всея Белоруссии по случаю его 85-летия. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в республике.

"Президент России Владимир Путин поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием, - сказано в сообщении. - Текст поздравительной телеграммы зачитал посол России в ходе посещения Минского епархиального управления Белорусской православной церкви". В телеграмме главы российского государства, в частности, отмечается, что многолетнее служение митрополита Филарета Православной Церкви является "выдающимся примером верности высокому пастырскому долгу". "Вы многое лично делаете для сбережения общего культурного и духовного наследия наших стран, для укрепления дружбы и взаимопонимания между братскими народами России и Беларуси", - сказано в поздравлении.

Мезенцев со своей стороны также поздравил митрополита Филарета, подчеркнув, что он всю жизнь отдал "Матери-Церкви, служению людям". Посол России в качестве подарка преподнес почетному Патриаршему Экзарху икону небесного покровителя владыки - Святого праведного Филарета Милостивого работы мастеров мстерской школы.

В субботу митрополита Филарета поздравил с юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. Будучи на втором курсе академии, он решил принять монашество, чтобы всецело посвятить себя служению Церкви. С 1989 по 2013 годы являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. В 2006 году ему было присвоено звание "Герой Беларуси". В декабре 2013 года митрополит Филарет ушел на покой. На посту главы Белорусской православной церкви его сменил митрополит Павел.