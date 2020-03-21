Победители ралли в Якутии отдали часть выигрыша на борьбу с коронавирусом

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Победители ралли-рейда "Кубок льда - 2020", который прошел в Якутии с маршрутом Якутск - Тикси, отдали часть приза на обустройство обсерватора, работающего в Булунском районе для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Экстремальный трек-квест на внедорожниках "Кубок льда - 2020" приурочен к 90-летию со дня образования Булунского района. Ралли-рейд прошел впервые в Якутии, в трек-квесте участвовали шесть экипажей, которые поехали на внедорожниках. Старт из Якутска был дан 14 марта.

"Победителем по общему зачету стала команда государственного унитарного предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" (ГУП ЖКХ). Победителю вручен Кубок льда и денежный приз в размере 1 млн рублей. Они заявили о направлении части выигранных средств - 170 тыс. рублей - на помощь в обустройстве действующего обсерватора, который запущен для предотвращения распространения коронавируса в Булунском районе", - сказали в администрации. Как сообщили в пресс-службе ГУП ЖКХ, в состав команды вошли две машины с участниками Василием Смолиным, Яном Чириковым, Егором Кардашевским и Дмитрием Дьячковским.

Как отметил глава Булунского района Игорь Кудряшов, в планах у администрации сделать ралли-рейд "Кубок льда" ежегодным. Участники преодолели более 2,7 тыс. км: Хандыга и Тополиное (поселок и село в Томпонском районе), Оймякон и Усть-Нера (село и поселок в Оймяконском районе), Батагай (поселок в Верхоянском районе), Хайыр (местность в Усть-Янском районе).

"У нас прошла рабочая встреча со всеми участниками, где были разобраны сильные и слабые стороны проекта. Услышали интересные предложения - и по части внутреннего наполнения, и по части оптимизации организационных моментов. Такое мероприятие проводится впервые, и мы очень рады, что все участники помогают нам его сделать лучше", - сказал Кудряшов.

Экстремальный ралли-рейд "Кубок Льда" прошел при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии и Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии.