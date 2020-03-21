Представители Минобороны показали журналистам залы музейного комплекса "Дорога памяти"

АЛАБИНО /Московская область/. 21 марта. /ТАСС/. Представители Министерства обороны РФ в субботу в Алабино (Московская область) впервые показали российским журналистам готовые залы и галереи музейного комплекса "Дорога памяти", каждый из которых рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны.

В частности, зал "Битва под Москвой. На защите неба" имитирует крышу московской высотки, на которой установлена 37-миллиметровая зенитная пушка, рядом с ней стоят ящики с песком, лежат асбестовые рукавицы и щипцы. С помощью панорамной проекции восстановлен ночной авианалет на Москву: гул самолетов, сплошная полоса света над городом созданная зенитными прожекторами, прорвавшиеся немецкие бомбардировщики сбрасывают фугасные и зажигательные бомбы. В небо поднимаются советские истребители, бой в небе, охваченный пламенем немецкий бомбардировщик падает на землю.

На левой стене во всех галереях "Дороги памяти" представлена "Река времени", отсчитывающая каждый день из 1418 суток войны. Каждый день отмечен на полу на расстоянии, равном шагу человека, а также модулем, состоящим из текстовой информации (наиболее значимые события дня), фотографий и документов, относящихся к описываемым событиям.

На правой стене галерей размещена лента из фотографий участников Великой Отечественной войны. С этой лентой связаны поисковые системы, с помощью которых посетители смогут найти своих родственников, набрав фамилию и имя.

В парке "Патриот" специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают строительство филиала Центрального музея Вооруженных сил с мультимедийной галереей "Дорога памяти", в которую каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Для того, чтобы фотографии и данные фронтовиков попали в мультимедийную галерею "Дорога памяти", необходимо их загрузить на сайте Минобороны России в одноименном информационном разделе.

Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников Великой Отечественной войне, всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился против фашистской Германии, приближая Победу. В филиале музея будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.