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Распространение коронавируса нового типа

Власти Киева с 23 марта запретят проезд в общественном транспорте без спецпропусков

При наличии специальных пропусков, которые будут выданы через работодателей, городским транспортом смогут пользоваться медработники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ и "стратегических предприятий"

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Киева для сдерживания распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, разрешат пользоваться общественным транспортом только сотрудникам организаций, чья работа представляет критическую важность, и только при наличии специальных карт. Об этом в субботу заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые обеспечивают критически важные сферы жизни нашего города", - сказал он в видеообращении, которое размещено на канале мэрии на YouTube. Кличко пояснил, что при наличии специальных пропусков, которые будут выданы через работодателей, городским транспортом смогут пользоваться медработники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ и "стратегических предприятий". Кличко также призвал руководство киевских предприятий и фирм "перевести всех сотрудников на удаленную работу".

Ранее в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков сообщал, что общественный транспорт Киева прекратит работу уже в воскресенье, 22 марта. Он также подчеркивал, что в ближайшее время будут усилены карантинные меры по всей стране.

Первый на Украине случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах 3 марта у мужчины, который прибыл из Италии. По данным Минздрава, в стране подтвержден 41 случай заражения, умерли трое заболевших, один пациент выздоровел.

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны. До конца карантина приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск), а также введено ограничение по численности пассажиров - до 10-20 человек - в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и трамваях. По всей стране запрещены массовые мероприятия с участием более десяти человек, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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