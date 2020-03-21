Иран передал России список необходимого для борьбы с коронавирусом в надежде на помощь

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Иран нуждается в помощи для борьбы с коронавирусом в условиях значительного распространения инфекции по стране и передал России список всего необходимого в надежде на поддержку. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Мы очень надеемся, что наши братья в Российской Федерации, понимая условия, в которых находится сегодня народ Ирана, окажут нам помощь. Список того, что нам необходимо, мы передали российским должностным лицам", - сказал дипломат.

По его словам, Россия уже предоставила исламской республике тест-системы для выявления заболевания, и Иран оценил этот дружественный шаг. "Россия предоставила 500 тест-систем, то есть диагностических наборов, они отправлены в Иран. Ими можно провести диагностику коронавируса у 50 тыс. человек. Мы за это очень благодарны России", - подчеркнул Джалали.

"У нас есть контакты с российскими должностными лицами, и нам говорят, что прорабатывается вопрос об оказании большей помощи. Мы надеемся, что при том хорошем уровне, на котором находятся отношения между двумя странами, в нынешних условиях нашему народу будет оказана поддержка правительством и народом Российской Федерации", - отметил посол.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 20610, зарегистрированы по меньшей мере 1556 летальных исходов.