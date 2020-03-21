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Посол России: проблемы с вывозом белорусов из третьих стран авиаперевозчиками РФ сняты

Ранее президент Белоруссии заявил, что рассчитывает на содействие властей России в вопросе возвращения на родину граждан республики

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что у граждан Белоруссии, которые находились в третьих странах на отдыхе и имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, не должно быть никаких проблем после принятия соответствующего распоряжения правительства. Об этом он сообщил в субботу корреспонденту ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что рассчитывает на содействие властей РФ в вопросе возвращения на родину граждан республики из южноазиатских стран в условиях закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

"С связи с изданием соответствующего распоряжения правительства РФ никаких проблем у граждан Белоруссии, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно", - сказал посол. По его словам, сегодня глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, подтвердил руководителю российской дипмиссии в Белоруссии, что "все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям РФ даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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