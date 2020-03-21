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Распространение коронавируса нового типа

Заработал портал с информацией об интернет-сервисах с бесплатным доступом

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что люди, оказавшиеся дома, имели возможность заказывать лекарства онлайн, учиться, получать госуслуги

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома в условиях противодействия распространению нового коронавируса.

Информация о сервисах, к которым уже сегодня российские пользователи могут получить свободный доступ, в том числе бесплатный интернет-трафик, размещена на сайте ДоступВсем.рф. Сайт организован в рамках #МыВместе.

"На портале "Доступ всем" мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране", - отмечается на сайте. "Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах", - указывается также на портале.

В настоящее время пользователи могут выбрать подходящий им ресурс в следующих разделах: "Образование", "Книги", "Журналы", "Новости", "Кино", "Музыка", "Доставка", "Платежи", "ТВ", "Услуги", "Связь". Всего к акции подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что люди, оказавшиеся дома, имели возможность заказывать лекарства онлайн, учиться, получать госуслуги.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

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