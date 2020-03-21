{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

53 новых заболевших выявили в 18 регионах
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. <...> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

По данным штаба, 17 новых случаев зафиксировано в Московской области, шесть - в Москве, пять - в Татарстане, четыре - в Нижегородской области, три - в Свердловской области, по два в Тульской и Калининградской областях, а также Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. По одному новому заболевшему зафиксировано в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Республике Крым.

За последние сутки выписаны четыре человека - трое в Москве и один в Московской области. Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В России начали закрываться кинотеатры
Объединенная российская киносеть закрыла 22 кинотеатра из 78
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС