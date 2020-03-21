Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. <...> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

По данным штаба, 17 новых случаев зафиксировано в Московской области, шесть - в Москве, пять - в Татарстане, четыре - в Нижегородской области, три - в Свердловской области, по два в Тульской и Калининградской областях, а также Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. По одному новому заболевшему зафиксировано в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Республике Крым.

За последние сутки выписаны четыре человека - трое в Москве и один в Московской области. Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение.