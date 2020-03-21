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Минпросвещения изменило порядок проведения финала всероссийской олимпиады школьников

Школьникам разрешили не выезжать из родного города для участия в заключительном этапе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ изменило порядок проведения финала всероссийской олимпиады школьников, разрешив школьникам не выезжать из родного города для участия в заключительном этапе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 18 марта министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования в условиях распространения коронавируса заявил, что заключительный этап всероссийской школьной олимпиады будет проведен после 12 мая.

"Министерство приняло решение изменить порядок проведения заключительного этапа олимпиады. <…> Согласно утвержденным на этот год правилам, школьники смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы населенного пункта, где они живут", - говорится в сообщении. Проверка работ школьников пройдет в Москве.

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором разработало специальный алгоритм проведения финала, в нем используются технологические решения, апробированные при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Министерство опубликует детали нового расписания заключительного этапа олимпиад в ближайшее время. Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня.

"Всего в заключительно этапе планируют принять участие около 5 тыс. 600 школьников, 45% из которых по сложившейся традиции станут победителями и призерами. Именно они получат преференции при зачислении в вузы", - добавили в министерстве.

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