Число заразившихся коронавирусом в Дании увеличилось до 1326

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Дании возросло за сутки на 71 до 1326 человек, сообщило в субботу Управление безопасности пациентов.

Сейчас в больницах находятся 206 заразившихся, 42 - в отделениях интенсивной терапии. 13 пациентов скончались. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у больных и пациентов, состояние здоровья которых ослаблено.

По прогнозу Управления здравоохранения, до 580 тыс. датчан могут заразиться коронавирусом этой весной.

Правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев в связи с распространением коронавируса, жителей страны призвали отказаться от поездок за границу без крайней необходимости и не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта отправлены на две недели по домам с сохранением зарплаты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 260 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.