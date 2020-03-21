В Швеции число случаев заражения коронавирусом возросло до 1746

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Швеции возросло за сутки с 1623 до 1746. Об этом сообщило в субботу управление здравоохранения страны.

В королевстве умерли 20 заразившихся, 43 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, их средний возраст - 65 лет. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти тестируют лишь тех, кто попал в больницу.

Ведомство ранее отметило, что теперь инфекция распространяется внутри страны, поэтому призвало жителей больших городов, где зарегистрировано наибольшее число случаев инфицирования, не отправляться без надобности в другие регионы.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло 19 марта границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе. Жителей страны призвали отказаться от поездок за границу без крайней необходимости и не проводить собрания численностью более 500 человек. Власти также рекомендовали перевести старшеклассников, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.