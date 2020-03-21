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Рослесхоз сообщил об объявлении пожароопасного сезона в 15 субъектах РФ

Ранее замруководителя ведомства Михаил Клинов сообщил, что аномально теплая погода в России может привести к затяжной засухе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон объявлен в 15 субъектах России по состоянию на 21 марта. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Рослесхоза.

"Пожароопасный сезон открыт в 15 субъектах Российской Федерации: на всей территории Краснодарского края, Псковской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей", - сообщил собеседник агентства. Кроме того, пожароопасный сезон начался и на территории Крыма, Ингушетии и Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в 21 муниципальном районе Приморского края.

Ранее замруководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что аномально теплая погода в России может привести к затяжной засухе; пожароопасный сезон в 2020 году будет непредсказуемым. По данным Рослесхоза, лесные пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тывы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае они могут охватить еще пять регионов России.

В конце декабре 2019 года Рослесхоз сообщал, что с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.

Теги
Клинов, Михаил Юрьевич
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