Россияне с круизного лайнера Costa Pacifica направляются на родину

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Costa Pacifica завершил высадку всех пассажиров в порту итальянского города Генуя. Как сообщило в субботу посольство РФ в Италии, прямо из порта автобус с находившимися на борту российскими туристами, а также несколькими гражданами Белоруссии направился в римский аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи для вылета в Москву рейсом "Аэрофлота".

"Сотрудник генконсульства РФ в Генуе оказал все необходимое содействие российским и белорусским туристам", - говорится в заявлении посольства. Речь идет о 37 российских гражданах и четырех граждан Белоруссии.

Накануне пассажирам данного лайнера было отказано в сходе на берег в Марселе. Среди них нет ни подтвержденных, ни подозрительных на коронавирус случаев.

Сложная ситуация сложилась на другом итальянском круизном лайнере Costa Luminosa ("Коста Луминоза"), который прибыл в субботу в порт итальянской Савоны, также с россиянами на борту. Как сообщает агентство АНСА, из 718 пассажиров 84 помещены в изоляцию. У 38 человек был выявлен коронавирус. На борту после высадки части пассажиров в Марселе остаются 718 туристов и 800 членов экипажа. Ранее ТАСС в компании-судовладельце Costa crociere ("Коста крочере") сообщили, что на Costa Luminosa находятся 10 россиян. В любом случае власти области Лигурия отказывают в проведении карантина на ее территории.

С 10 марта на территории всей Италии действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. С начала вспышки эпидемии заразились более 47 тыс. человек (включая вылечившихся и скончавшихся), жертвами вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий стали более 4 тыс. человек.